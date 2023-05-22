Легионер «Краснодара» сравнил Россию и Европу

Форвард "Краснодара" Кордоба не увидел разницу между Европой и Россией
Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба высказал мнение о разнице между Россией и Европой.
До российского клуба 30-летний форвард выступал в Испании за «Эспаньол» и «Гранаду», а также в Германии в составе «Майнца», «Кельна» и «Герты».
«Отличие между Россией и Европой? К счастью, когда приехал в Краснодар, холодно не было, ха-ха! Но есть трудности — прежде всего это закрытый аэропорт. Сейчас не могу путешествовать так часто, как прежде. А в остальном разницы не особо много — сразу адаптировался», — приводит слова футболиста Sport24.
В текущем сезоне Кордоба провел за «быков» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач.
«Краснодар» после 28 матчей набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
11 июня «Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России. Игра в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее Кордоба не стал исключать возможность получения гражданства России в будущем.