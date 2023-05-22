Легионер «Краснодара» сравнил Россию и Европу

«Отличие между Россией и Европой? К счастью, когда приехал в Краснодар, холодно не было, ха-ха! Но есть трудности — прежде всего это закрытый аэропорт. Сейчас не могу путешествовать так часто, как прежде. А в остальном разницы не особо много — сразу адаптировался», — приводит слова футболиста Sport24.