Юрист рассказал, какое наказание грозит Соболеву за скандальный жест в адрес Виллиана Роши

Юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание грозит нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву за скандальный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время матча 28-го тура РПЛ (2:1).

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«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 Дисциплинарного регламента РФС, это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырех матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф.