Чемпион России Попов поздравил нападающего «Спартака» Промеса с двумя рекордами

Ивелин Попов поздравил футболиста «Спартака» Промеса с двумя рекордами в чемпионате России
Чемпион России в составе «Спартака» Ивелин Попов через «Матч ТВ» поздравил нападающего «красно белых» Квинси Промеса с двумя рекордами в национальном первенстве.
«Спартак» в воскресенье дома в матче 28 го тура МИР РПЛ победил ЦСКА со счетом 2:1. Промес забил 87 й и 88 й мячи в чемпионатах России, превзойдя достижение Егора Титова, в активе которого 87 голов. Ранее футболист из Нидерландов установил рекорд по количеству голов в чемпионате России среди легионеров, обойдя Вагнера Лава (ЦСКА) и Сердара Азмуна («Рубин», «Зенит»).
— Поздравляю Квинси с двумя рекордами: по голам в чемпионате России среди иностранцев и по количеству голов в чемпионате России за «Спартак»! Также хочу поздравить «Спартак» и болельщиков с победой в дерби! — сказал Попов «Матч ТВ».