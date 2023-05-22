Чемпион России Попов поздравил нападающего «Спартака» Промеса с двумя рекордами

— Поздравляю Квинси с двумя рекордами: по голам в чемпионате России среди иностранцев и по количеству голов в чемпионате России за «Спартак»! Также хочу поздравить «Спартак» и болельщиков с победой в дерби! — сказал Попов «Матч ТВ».