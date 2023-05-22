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Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит финал Лиги чемпионов

Как сообщает официальный сайт УЕФА, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между английским «Манчестер Сити» и миланским «Интером» обслужит польский арбитр Шимон Марциняк.

Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит финал Лиги чемпионов
© Betassist

Для поляка это первый финал Лиги чемпионов в карьере. Ранее Марциняк обслуживал финал чемпионата мира в Катаре между Францией и Аргентиной, а также игры группового этапа.

«Манчестер Сити» в полуфинале обыграл «Реал» по сумме двух матчей (5:1). В Мадриде встреча завершилась вничью (1:1), а в Манчестере хозяева забили четыре безответных мяча (4:0). «Интер» в полуфинале одолел другой итальянский клуб «Милан» (2:0, 1:0).

Финал Лиги чемпионов намечен на 10 июня в Стамбуле. Примечательно, что прежде «Манчестер Сити» никогда не встречался с «Интером».

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