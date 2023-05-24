Мостовой заступился за Соболева

Экс-футболист "Сельты" Мостовой заявил, что Соболев не заслужил травли за жест в матче с ЦСКА
Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев не заслужил столько критики за свое поведение в матче с ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, на 69-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Александром Соболевым.
Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля.
«Видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело — просто говорить, что он натворил, а другое дело — травить. Но это у людей не все в порядке с головой. Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – цитирует Мостового РИА Новости.
После матча Соболев принес извинения за свой поступок.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. У победителей дублем отметился Квинси Промес. В составе ЦСКА единственный гол на счету Хесуса Медины.
«Спартак» идет третьим в турнирной таблице РПЛ (53 очка), ЦСКА — второй (54).