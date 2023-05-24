Мостовой заступился за Соболева

«Видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело — просто говорить, что он натворил, а другое дело — травить. Но это у людей не все в порядке с головой. Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – цитирует Мостового РИА Новости.