«Динамо» подкололо нападающего «Спартака» Соболева видео с Майклом Джексоном

На видео Джексон двигается в такт играющей музыке, придерживая себя за пах. «Динамо» подписало пост так: «Талантливые исполнители ближе, чем кажутся». Таким образом, это может быть намёком на Соболева, который в матче 28-го тура с ЦСКА получил прямую красную карточку за схожее с Джексоном действие. Форвард «Спартака» схватил себя за половой орган перед защитником армейцев Виллианом Рошей.