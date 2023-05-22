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«Динамо» потроллило форварда «Спартака» Соболева видео с Майклом Джексоном

Московское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало пост с видео с известным певцом Майклом Джексоном, в котором намекнуло на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Динамо» подкололо нападающего «Спартака» Соболева видео с Майклом Джексоном
© Чемпионат.com

На видео Джексон двигается в такт играющей музыке, придерживая себя за пах. «Динамо» подписало пост так: «Талантливые исполнители ближе, чем кажутся». Таким образом, это может быть намёком на Соболева, который в матче 28-го тура с ЦСКА получил прямую красную карточку за схожее с Джексоном действие. Форвард «Спартака» схватил себя за половой орган перед защитником армейцев Виллианом Рошей.

Соболев и Роша, который также получил красную карточку, были вызваны на ближайшее заседание КДК РФС, которое пройдёт в среду, 24 мая.

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