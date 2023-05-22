"Рома" дома не смогла обыграть "Салернитану" в Серии А

Поединок 36-го тура Серии А между "Ромой" и "Салернитаной" закончился со счетом 2:2. "Салернитана" открыла счет на 12-й минуте поединка свою фамилию в протокол записал 36-летний итальянец Антонио Кандрева, играющий на позиции атакующего полузащитника. Римлянам удалось установить равенство на табло на 32-й минуте. Отличился итальянский полузащитник Стефан Эль-Шаарави. Во вторые 45 минут игры коллективы также обменялись забитыми мячами. На 54-й минуте лучший бомбардир гостей сенегалец Булайе Диа снова вывел их вперед. Но на 83-й минуте сербский хавбек Неманья Матич помог "Роме" уйти от поражения.