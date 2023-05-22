"Рома" дома не смогла обыграть "Салернитану" в Серии А
Поединок 36-го тура Серии А между "Ромой" и "Салернитаной" закончился со счетом 2:2. "Салернитана" открыла счет на 12-й минуте поединка свою фамилию в протокол записал 36-летний итальянец Антонио Кандрева, играющий на позиции атакующего полузащитника. Римлянам удалось установить равенство на табло на 32-й минуте. Отличился итальянский полузащитник Стефан Эль-Шаарави. Во вторые 45 минут игры коллективы также обменялись забитыми мячами. На 54-й минуте лучший бомбардир гостей сенегалец Булайе Диа снова вывел их вперед. Но на 83-й минуте сербский хавбек Неманья Матич помог "Роме" уйти от поражения.
Этот результат позволил "Роме" набрать 60 очков и остаться на 7-й позиции. Теперь римляне не смогут пробиться в ЛЧ по итогам Серии А. При этом "волки" имеют шансы принять участие в следующем розыгрыше главного клубного турнира, если выиграют ЛЕ. В финале "Рома" сыграет с "Севильей". "Салернитана" набрала 39 очков и сравнялась с "Эмполи", который идет на 14-й строчке.
Чемпионат Италии
36-й тур
Рома – Салернитана 2:2
Голы
Эль-Шаарави, 32, Матич, 83 - Кандрева, 12, Диа, 54