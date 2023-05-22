L’Équipe: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Неймара

По информации источника, стороны обсудили детали возможной сделки. Английский клуб предпочёл бы арендовать 31-летнего футболиста, но парижане готовы расстаться с игроком только на полноценной основе. Сообщается, что повлиять на решение Неймара может его партнёр по сборной Бразилии Каземиро, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.