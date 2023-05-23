Мюллер: «Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии»

— Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат. Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии». Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно, — написал Мюллер.