Мюллер: «Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии»

«Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии» — Мюллер
Форвард «Баварии» Томас Мюллер через социальные сети обратился к болельщикам команды на фоне того, что клуб близок к тому, чтобы сложить с себя звание действующего чемпиона Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» лидирует в турнирной таблице, опережая мюнхенцев на два очка. Дортмундцам достаточно выиграть у «Майнца» в домашнем матче заключительного тура сезона, чтобы выиграть чемпионат.
— Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат. Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии». Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно, — написал Мюллер.
«Бавария» находится на грани того, чтобы прервать свою чемпионскую серию в Бундеслиге, которая тянется с сезона 2012/13.