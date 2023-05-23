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«Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии» — Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер через социальные сети обратился к болельщикам команды на фоне того, что клуб близок к тому, чтобы сложить с себя звание действующего чемпиона Бундеслиги.

Мюллер: «Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии»
©  Матч ТВ

Дортмундская «Боруссия» лидирует в турнирной таблице, опережая мюнхенцев на два очка. Дортмундцам достаточно выиграть у «Майнца» в домашнем матче заключительного тура сезона, чтобы выиграть чемпионат.

— Сейчас не время оглядываться назад — еще одна неделя с полной сосредоточенностью, и у нас есть шанс выиграть чемпионат. Честно говоря, мне жаль всех болельщиков «Баварии». Давайте держаться вместе еще одну неделю. Все еще возможно, — написал Мюллер.

«Бавария» находится на грани того, чтобы прервать свою чемпионскую серию в Бундеслиге, которая тянется с сезона 2012/13.

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