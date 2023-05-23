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Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал об отношении к шуткам Дзюбы

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал об отношении к шуткам одноклубника Артёма Дзюбы.

Защитник «Локомотива» рассказал об отношении к шуткам Дзюбы
© Чемпионат.com

«Он и про нас с Магой (Станиславом Магкеевым. — Прим. «Чемпионата») может что-то сказать такое, подколоть. Это нормально, это прибавляет положительных эмоций в коллективе. На такие шутки ты никогда не обидишься. Бывает, и подсказывает в играх. Например, в перерыве матча с «Оренбургом» он мне сказал, что в единоборствах нужно быть агрессивнее, активнее в них вступать. Таким образом, он дал мне заряд на второй тайм. Это придало мне уверенности. Иногда нужно «пихнуть» (улыбается)», — приводит слова Погостнова официальный сайт «Локомотива».

Погостнов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей.

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