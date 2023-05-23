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59 минут назад

Смольников покинет «Локомотив» по окончании сезона

Матч ТВ

По данным «Матч ТВ», «Локомотив» не будет продлевать контракт с защитником команды Игорем Смольниковым.

Защитник Смольников покинет «Локомотив» по окончании сезона
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

Ранее о такой возможности сообщал со ссылкой на собственные источники Telegram-канал журналиста Ивана Карпова "Инсайды от Карпа".

34 летний футболист перешел в «Локомотив» зимой в статусе свободного агента. За это время Смольников провел восемь матчей в чемпионате и Кубке России. Защитник не отметился результативными действиями, заработал желтую карточку в матче с «Сочи» (3:0) и удаление в игре с «Краснодаром» (3:2).

В межсезонье Смольникову снова придется искать новую команду. «Локомотив» не намерен продлевать действующее соглашение с защитником и будет искать другого игрока на эту позицию.

Футбол,Иван Карпов,Игорь Смольников,
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