Вратарю "Торпедо" предложили покинуть клуб

Как стало известно «Матч ТВ», тренерский штаб и руководство «Торпедо» не рассчитывают на вратаря Александра Довбню, футболисту предложили расторгнуть контракт.

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Довбня играет в «Торпедо» с 2021 года, в текущем сезоне 36 летний вратарь провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России.

Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, тренер Жозеп Клотет не рассчитывает на Довбню в следующем сезоне, вратарь не тренируется с командой. Президент «Торпедо» Ярослав Савин уже поговорил с футболистом, сообщив ему о решении испанского специалиста, и предложил расторгнуть контракт.

Так же, по данным одного из собеседников «Матч ТВ», зимой Довбня переподписал контракт с клубом, соглашение рассчитано до июня 2024 го.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Клотет после матча 26 го тура МИР РПЛ против «Ахмата» (1:5) отстранил своего помощника Николая Савичева от работы с командой. Следом руководитель пресс службы автозаводцев Дмитрий Ганичев сказал «Матч ТВ», что Савичев не был отстранен, он по прежнему входит в тренерский штаб и работает над подготовкой к следующему сезону. Савичева не было на скамейке в последующих играх.

В апреле Клотет отстранил от работы с первой командой Илью Кутепова, Юрия Журавлева и Равиля Нетфуллина.