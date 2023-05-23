$79.94+0.0386.50+0.22

В «Торпедо» не рассчитывают на Довбню, вратарю предложили покинуть клуб

Как стало известно «Матч ТВ», тренерский штаб и руководство «Торпедо» не рассчитывают на вратаря Александра Довбню, футболисту предложили расторгнуть контракт.

Вратарю "Торпедо" предложили покинуть клуб
© Матч ТВ

Довбня играет в «Торпедо» с 2021 года, в текущем сезоне 36 летний вратарь провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России.

Как рассказали «Матч ТВ» источники, знакомые с ситуацией, тренер Жозеп Клотет не рассчитывает на Довбню в следующем сезоне, вратарь не тренируется с командой. Президент «Торпедо» Ярослав Савин уже поговорил с футболистом, сообщив ему о решении испанского специалиста, и предложил расторгнуть контракт.

Так же, по данным одного из собеседников «Матч ТВ», зимой Довбня переподписал контракт с клубом, соглашение рассчитано до июня 2024 го.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Клотет после матча 26 го тура МИР РПЛ против «Ахмата» (1:5) отстранил своего помощника Николая Савичева от работы с командой. Следом руководитель пресс службы автозаводцев Дмитрий Ганичев сказал «Матч ТВ», что Савичев не был отстранен, он по прежнему входит в тренерский штаб и работает над подготовкой к следующему сезону. Савичева не было на скамейке в последующих играх.

В апреле Клотет отстранил от работы с первой командой Илью Кутепова, Юрия Журавлева и Равиля Нетфуллина.

«Торпедо» досрочно потеряло шансы остаться в РПЛ на следующий сезон, команда в 28 турах чемпионата России набрала 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий