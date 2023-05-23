Российский футболист Пруцев получил сербское гражданство

Ранее сообщалось, что футболист планирует получит паспорт гражданина Сербии, в том числе из-за «жёсткого лимита» не легионеров в национальном чемпионате.

Егор Пруцев – родной брат полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. 20-летний футболист перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. Он подписал соглашение до лета 2026 года. В составе команды из Белграда россиянин провёл 10 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.