$80.17+0.2386.55+0.05

Полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев получил сербское гражданство

Российский полузащитник белградского клуба «Црвена Звезда» Егор Пруцев получил сербское гражданство. Об этом рассказал генеральный директор команды Звездан Терзич.

Российский футболист Пруцев получил сербское гражданство
© Betassist

Ранее сообщалось, что футболист планирует получит паспорт гражданина Сербии, в том числе из-за «жёсткого лимита» не легионеров в национальном чемпионате.

«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», – приводит слова Терзича «РИА Новости Спорт».

Егор Пруцев – родной брат полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. 20-летний футболист перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. Он подписал соглашение до лета 2026 года. В составе команды из Белграда россиянин провёл 10 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий