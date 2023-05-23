Российский футболист Пруцев получил сербское гражданство

Полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев получил сербское гражданство
Российский полузащитник белградского клуба «Црвена Звезда» Егор Пруцев получил сербское гражданство. Об этом рассказал генеральный директор команды Звездан Терзич.
Ранее сообщалось, что футболист планирует получит паспорт гражданина Сербии, в том числе из-за «жёсткого лимита» не легионеров в национальном чемпионате.
«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», – приводит слова Терзича «РИА Новости Спорт».
Егор Пруцев – родной брат полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева. 20-летний футболист перешёл в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. Он подписал соглашение до лета 2026 года. В составе команды из Белграда россиянин провёл 10 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.