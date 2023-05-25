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«Оренбург» начал процесс выкупа Оганесяна у «Спартака»

Футбольный клуб «Оренбург» начал процесс выкупа форварда Степана Оганесяна, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Об этом сообщил спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

"Оренбург" договорился со "Спартаком" о переходе нападающего
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Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды в начале июля 2022 года. Контракт 21-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан до 2024 года.

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились. Сейчас ведём переговоры по личному контракту футболиста», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» Оганесян сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В активе футболиста одна игра за молодёжную сборную России.

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