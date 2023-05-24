Нигматуллин: шесть матчей дисквалификации для Соболева — перебор

«Если честно, мне уже жалко Соболева. На него слишком агрессивно все накинулись. Это были эмоции и страсть — ничего более. Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации — перебор. Александр же не спустил штаны. Хотя, как мне кажется, ему не удастся избежать показательной порки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.