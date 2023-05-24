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Нигматуллин: шесть матчей дисквалификации для Соболева — перебор. Он же не спустил штаны

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал эпизод в матче 28-го тура РПЛ между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей (2:1).

Нигматуллин: шесть матчей дисквалификации для Соболева — перебор
© Чемпионат.com

«Если честно, мне уже жалко Соболева. На него слишком агрессивно все накинулись. Это были эмоции и страсть — ничего более. Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации — перебор. Александр же не спустил штаны. Хотя, как мне кажется, ему не удастся избежать показательной порки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на третьей строчке, имея в активе 53 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.

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