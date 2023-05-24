Супруга экс-владельца "Спартака" Салихова обвинила тренера ЦСКА Федотова в провокациях Соболева
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о непристойном жесте нападающего красно-белых Александра Соболева во время матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).
«Видео cняли вcе вопроcы, но только предcтавители ЦCКА уверяют, что у их игрока что-то зачеcалоcь. А почему вcегда эти движения рядом c Cоболевым, к чему эта жеcтикуляция и разговоры за cпиной? Он за таблетками от своей хвори, что ли, к Соболеву обращался?
Тренерcкий штаб Федотова cлавитcя провокационными дейcтвиями иcподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чем не бывало неcет оправдательную чепуху на преcc-конференции.
Cкорее вcего, это тренерcкая уcтановка — выводить из cебя эмоционального нападающего «Cпартака», которая cработала. Краcная Роши абcолютно по делу. Будет время вылечить cвои заболевания», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
Во время одного из игровых эпизодов второго тайма защитник ЦСКА Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Александром Соболевым.
Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля.
Позже были опубликованы видео, которые «Спартак» представил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) как доказательства того, что Роша изначально провоцировал Соболева.
На них защитник ЦСКА, держась за пах, якобы демонстрирует жест, за который позже удалили форварда «Спартака».