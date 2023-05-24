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Тренер Шалимов считает, что "Ростов" выдохся

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что "Ростов" исчерпал весь внутренний ресурс по ходу нынешнего сезона. "Ростов" проиграл третью игру подряд, но в этом матче не было Комличенко и Осипенко, это два лидера. Плюс, думаю, в голове все равно сидит — что при таких сложностях с логистикой, при таком молодом составе даже попадание в пятерку очень хороший результат. "Ростов" не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодежи не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки", - приводит слова Шалимова "Рейтинг букмекеров".

Тренер Шалимов считает, что "Ростов" выдохся
© Павел Лисицын/РИА Новости

За два тура до окончания чемпионата "Ростов", набрав 50 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть уже четыре игры подряд (одна ничья и три поражения).

В следующем туре ростовчане сыграют с "Ахматом". Выше "Ростова" располагаются "Спартак" и ЦСКА, набрав 53 и 54 очка соответственно. "Ростов" сыграет с "армейцами" в последнем туре. Ранее инвестор "Химок" Туфан Садыгов отказался считать провалом вылет из РПЛ.

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