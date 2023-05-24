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В КДК сообщили, почему красная карточка защитника ЦСКА Роши в дерби была отменена

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение отменить дисквалификацию и красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши по итогам матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Его слова передает "Чемпионат".

В КДК объяснили отмену красной карточки футболиста ЦСКА Роши
© РИА Новости

"Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьей ошибку и отменить ошибочно примененное удаление Роши", — сказал Григорьянц.

Напомним, на 69-й минуте матча защитник ЦСКА Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной площади после борьбы с Соболевым.

Нападающий схватил себя за пах в качестве жеста по отношению к бразильцу. Несколько минут спустя сам Роша повторил этот жест, пытаясь объяснить арбитрам, что ему показывал Соболев. В итоге оба игрока были удалены с поля. Соболев по итогам заседания КДК РФС получил четырехматчевую дисквалификацию.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. У победителей дублем отметился Квинси Промес. В составе ЦСКА единственный гол на счету Хесуса Медины.

Ранее экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко с иронией отреагировал на дисквалификацию Соболева.

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