Экс-футболист «Барселоны» Глеб прокомментировал обращение клуба к россиянам

Экс-хавбек «Барселоны» о критике клуба за обращение к россиянам: уже ничто не удивляет
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб прокомментировал обращение игроков каталонского клуба к российским болельщикам.
Напомним, Серхи Роберто и Алекса Бальде ранее передали слова благодарности фанатам «Барсы» из России за поддержку в сезоне. После этого сине-гранатовых раскритиковали украинские клубы, а слова партеров по команде осудил, в том числе, польский форвард Роберт Левандовский.
«Никак не отношусь к этому. Меня уже ничто не удивляет. В хорошем или плохом смысле? В плохом. Если они всех поздравляли, что в этом такого? Почему бы не выразить благодарность. Ничего в этом не вижу. Наоборот, это здорово, что игроки ценят поддержку своих фанатов из разных стран», — цитирует Глеба «Спорт-Экспресс».
14 мая «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 и досрочно завоевала титул чемпиона Испании. Победа позволила подопечным Хави Эрнандеса набрать 85 очков и стать недосягаемыми для преследователей.
Это 27-й чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» (35).