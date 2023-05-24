Экс-футболист «Барселоны» Глеб прокомментировал обращение клуба к россиянам

«Никак не отношусь к этому. Меня уже ничто не удивляет. В хорошем или плохом смысле? В плохом. Если они всех поздравляли, что в этом такого? Почему бы не выразить благодарность. Ничего в этом не вижу. Наоборот, это здорово, что игроки ценят поддержку своих фанатов из разных стран», — цитирует Глеба «Спорт-Экспресс».