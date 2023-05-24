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Жорди Альба покинет «Барселону» по окончании сезона после 11 лет в клубе

Защитник «Барселоны» Жорди Альба принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Защитник Альба покинет «Барселону» после 11 лет в клубе
© Чемпионат.com

Испанский защитник должен официально объявить о своём уходе в ближайшие часы, а во второй половине дня 24 мая Альба предстанет перед СМИ. В воскресенье, 28 мая, он и полузащитник Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками «Барселоны» на домашнем стадионе каталонцев.

За 11 сезонов в составе «Барселоны» Альба сыграл 458 матчей, отметившись в них 27 забитыми мячами и 99 результативными передачами.

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