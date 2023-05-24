Защитник Альба покинет «Барселону» после 11 лет в клубе

Испанский защитник должен официально объявить о своём уходе в ближайшие часы, а во второй половине дня 24 мая Альба предстанет перед СМИ. В воскресенье, 28 мая, он и полузащитник Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками «Барселоны» на домашнем стадионе каталонцев.