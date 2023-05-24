$80.17+0.2386.55+0.05

Лепёхин: Малком пригодится любой команде в Европе. Он и Промес — лучшие игроки в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высоко оценил уровень нападающего сине-бело-голубых Малкома. По мнению Лепёхина, бразилец является одним из двух сильнейших игроков чемпионата России на данный момент.

Экс-футболист "Зенита" Лепёхин: Малком пригодится любой команде в Европе
© Чемпионат.com

«Добьётся ли успеха Малком в европейском клубе? Да никто не знает. Он был уже в европейском клубе. Я думаю, со своими качествами он пригодится любой команде в Европе, если будет с хорошей мотивацией, и тогда его можно использовать для достижения результата. Он квалифицированный футболист.

Кто лучше — Малком или Промес? Не хотелось бы сравнивать футболистов. Наверно, это сейчас два лучших игрока в чемпионате России. Они показывают качественную, результативную и полезную для своих команд игру не на протяжении двух-трёх матчей, а на протяжении нескольких лет. И это самое важное. Потому что мы знаем случаи, когда люди выстреливали и потом неизвестно куда исчезали. А здесь Промес и Малком стабильно дают результат: один — в «Спартаке», другой — в «Зените», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий