Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ провести проверку действий Александра Соболева

Депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1), информирует телеграм-канал «Первоспортивный».

В тексте обращения Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия игрока «Спартака» нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.