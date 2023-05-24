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Экс-президент "Спартака" Червиченко раскритиковал игрока "Ариса" Кокорина, упомянув Соболева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался о нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине, упомянув форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

Экс-президент "Спартака": Кокорина нужно спарить с Соболевым, получится абсолютный образец гопника
© Газета.Ru

«Кокорин уже не иcправитcя. Знаете, его нужно cпарить c Cоболевым! Получитcя абcолютный образец гопника. Можно будет в лабораториях изучать», — цитирует Червиченко Sport24.

Кокорин стал чемпионов Кипра в составе «Ариса», а также был признан лучшим игроком турнира.

Соболев угодил в скандал после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1). На 69-й минуте дерби Соболев во время борьбы за мяч уронил защитника ЦСКА Виллиана Рошу на газон и схватился перед ним руками за пах.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил нападающего за этот жест и показал красную карточку Роше, так как бразилец повторил жест спартаковца, пытаясь объяснить произошедшее судьям.

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