Экс-президент "Спартака": Кокорина нужно спарить с Соболевым, получится абсолютный образец гопника

«Кокорин уже не иcправитcя. Знаете, его нужно cпарить c Cоболевым! Получитcя абcолютный образец гопника. Можно будет в лабораториях изучать», — цитирует Червиченко Sport24.

Кокорин стал чемпионов Кипра в составе «Ариса», а также был признан лучшим игроком турнира.

Соболев угодил в скандал после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1). На 69-й минуте дерби Соболев во время борьбы за мяч уронил защитника ЦСКА Виллиана Рошу на газон и схватился перед ним руками за пах.