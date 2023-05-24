Пирло освободил должность главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» объявил отставке главного тренера Андреа Пирло. 44-летний итальянский специалист расторг контракт по взаимному согласию.

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» в 2022 году. Ранее сообщалось, что у Пирло имеются предложения от зарубежных клубов, но он хочет продолжить карьеру в Италии.

За «Фатих Карагюмрюк» выступает россиянин Магомед Оздоев, а также футболисты с опытом игры в Серии А: вратарь Эмилиано Вивиано, защитник Давиде Бираски и форвард Фабио Борини.