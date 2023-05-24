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Футболист «Факела» рассказал, как изменились требования в команде после прихода Евсеева

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал «Матч ТВ», что требования в тренировочном процессе с приходом в воронежскую команду Вадима Евсеева немного изменились.

Футболист «Факела» рассказал, как изменились требования в команде после прихода тренера Евсеева
© ФК "Факел"

«Факел» после назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера одержал две победы подряд, обыграв «Ростов» (2:0) и «ПАРИ НН» (1:0). Затем воронежцы уступили московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в матче 28 го тура МИР РПЛ.

— Поражение от «Локомотива» очень обидное, игра текла к ничейному результату. Думали, что наберем очки. Обидно, но я уверен, что это никак не влияет на наше психологическое состояние. Самая важная игра еще впереди.

— Действительно Вадиму Евсееву удалось зажечь «Факел»?

— У нас не было проблем с настроем, но Вадим Валентинович добавил нам своей искры. Тренировочный процесс немного изменился, требования стали другими.

— Перед игрой с «Локо» было сообщение, что в вас заинтересован зарубежный клуб. Это так?

— Это слухи, ко мне никто не обращался. У меня действующий контракт с «Факелом» до лета 2024 года, — сказал Мендель «Матч ТВ».

«Факел» начал сезон под руководством Олега Василенко, которого осенью сменил Дмитрий Пятибратов. Перед матчем 29 го тура против «Крыльев Советов» воронежцы занимают 13 е место.

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