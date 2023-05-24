Соболев покинул заседание КДК, отказавшись от комментариев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался от общения с журналистами после заседания КДК РФС, на котором его дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги продлили до четырёх матчей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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Форвард получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Легионер армейцев тоже получил красную карточку, которую КДК отменил.