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Игрок «Спартака» Соболев не извинился перед защитником ЦСКА Рошей

Российский нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не стал приносить извинений бразильскому защитнику столичного ЦСКА Виллиану Роше за непристойный жест, показанный в его адрес в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".

Игрок «Спартака» Соболев не извинился перед защитником ЦСКА Рошей
© РИА Новости

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания по делу футболистов.

"Соболев не извинился перед Рошей за жест в дерби "Спартак" — ЦСКА", - заявил он.

Напомним, что Соболев показал непристойный жест в адрес Роши, схватившись за пах. Роша повторил этот жест, показывая и объясняя арбитру, что сделал Соболев. Оба футболиста были удалены. На заседании КДК, куда оба были вызваны, было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча. При этом красная карточка Роши был отменена, наказания для футболиста не последовало.

Ранее сообщалось, что агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать форварда "Спартака" Александра Соболева на четыре матча.

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