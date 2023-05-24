Игрок «Спартака» Соболев не извинился перед защитником ЦСКА Рошей

Напомним, что Соболев показал непристойный жест в адрес Роши, схватившись за пах. Роша повторил этот жест, показывая и объясняя арбитру, что сделал Соболев. Оба футболиста были удалены. На заседании КДК, куда оба были вызваны, было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча. При этом красная карточка Роши был отменена, наказания для футболиста не последовало.