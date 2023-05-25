Экс-футболист Соломатин: я бы еще у Соболева Fan ID отобрал

«Я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион. Если бы это было первый раз, а так получается – у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», – приводит слова Андрея Соломатина Metaratings.