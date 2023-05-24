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«Торпедо» расторгло контракт с вратарём Довбней

В следующем сезоне чёрно-белые будут играть в Первой лиге.

«Торпедо» расторгло контракт с вратарём Довбней
© Championat.com

Московское «Торпедо» и голкипер Александр Довбня договорились о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято по взаимной договорённости сторон.

Довбня перешёл в «Торпедо» в начале 2021 года. В нынешнем сезоне 36-летний вратарь сыграл 11 матчей, в которых пропустил 14 голов. В одной игре футболист сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Довбня уже выступал за чёрно-белых. Также вратарь играл за владивостокский «Луч», «СКА-Хабаровск», волгоградский «Ротор» и «Оренбург».

«Торпедо» досрочно покинуло Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). После 28 туров нынешнего розыгрыша РПЛ команда занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место.

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