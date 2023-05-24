Бывший президент «Спартака» прокомментировал дисквалификацию Соболева
Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации нападающего Александра Соболева на четыре матча. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Очень ему хотелось пораньше закончить чемпионат. Видимо, была горящая путевка. Не давали две желтые – решил кардинально разрешить вопрос и выпросил красную. Не знаю, сколько положено по регламенту, но четыре игры – это больше чем 10% игр чемпионата. Для хорошего игрока это довольно-таки много», – рассказал он.
Напомним, что 21 мая состоялся матч «Спартак» – ЦСКА, на котором защитник последних Виллиан Роша упал после борьбы с Соболевым на газон. В ответ на это нападающий «Спартака» схватил себя за пах, выражая неприязнь к бразильцу. В результате этого инцидента Соболева и Роша пригласили на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.