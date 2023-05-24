Бывший президент «Спартака» прокомментировал дисквалификацию Соболева

«Очень ему хотелось пораньше закончить чемпионат. Видимо, была горящая путевка. Не давали две желтые – решил кардинально разрешить вопрос и выпросил красную. Не знаю, сколько положено по регламенту, но четыре игры – это больше чем 10% игр чемпионата. Для хорошего игрока это довольно-таки много», – рассказал он.