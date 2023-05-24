Экс-директор футбольной академии "Чертаново" Ларин вышел из СИЗО

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин вышел из СИЗО. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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Накануне "Спорт-Экспресс" сообщал, что Ларин будет выпущен из СИЗО до полуночи 24 мая.

Напомним, Мосгорсуд принял апелляцию защиты Ларина. Приговор был сокращен до 2 лет и 6 месяцев — он стал условным.

Напомним, что в конце сентября 2022 года функционер получил три года колонии за мошенничество. Суд тогда постановил, что ущерб от действий Ларина превысил 36 миллионов рублей. Он завышал количество футболистов в академии "Чертаново", чтобы получать больше финансирования.