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40 минут назад

Экс-директор футбольной академии "Чертаново" Ларин вышел из СИЗО

Газета.Ruиещё 1

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин вышел из СИЗО. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Экс-директор футбольной академии "Чертаново" Ларин вышел из СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне "Спорт-Экспресс" сообщал, что Ларин будет выпущен из СИЗО до полуночи 24 мая.

Напомним, Мосгорсуд принял апелляцию защиты Ларина. Приговор был сокращен до 2 лет и 6 месяцев — он стал условным.

Напомним, что в конце сентября 2022 года функционер получил три года колонии за мошенничество. Суд тогда постановил, что ущерб от действий Ларина превысил 36 миллионов рублей. Он завышал количество футболистов в академии "Чертаново", чтобы получать больше финансирования.

На суде Ларин заявлял, что корыстного мотива у него не было, деньги он тратил на спортивный интернат, экипировку и организацию поездок спортсменов за рубеж.

Футбол,Николай Ларин,Мосгорсуд,
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