Экс-директор футбольной академии "Чертаново" Ларин вышел из СИЗО

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин вышел из СИЗО. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Накануне "Спорт-Экспресс" сообщал, что Ларин будет выпущен из СИЗО до полуночи 24 мая.
Напомним, Мосгорсуд принял апелляцию защиты Ларина. Приговор был сокращен до 2 лет и 6 месяцев — он стал условным.
Напомним, что в конце сентября 2022 года функционер получил три года колонии за мошенничество. Суд тогда постановил, что ущерб от действий Ларина превысил 36 миллионов рублей. Он завышал количество футболистов в академии "Чертаново", чтобы получать больше финансирования.
На суде Ларин заявлял, что корыстного мотива у него не было, деньги он тратил на спортивный интернат, экипировку и организацию поездок спортсменов за рубеж.