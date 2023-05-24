"Севилья" в меньшинстве не смогла обыграть вылетевший "Эльче"

Коллективы обменялись голами в первые 45 минут игры. На 10-й минуте аргентинский атакующий полузащитник Эрик Ламела вывел гостей вперед. Но уже через 2 минут "Эльче" остался в большинстве. Красную карточку получил сенегальский опорный хавбек "Севильи" Папе Гуйе. Преимущество в одного игрока помогло "Эльче". На 25-й минуте хозяева сравняли счет. Отличился испанский полузащитник Тете Моренте. Во втором тайме зрители голов не увидели.