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"Севилья" в меньшинстве не смогла обыграть вылетевший "Эльче"

"Севилья" в гостях сыграла вничью с "Эльче" в рамках 36-го тура Ла Лиги.

"Севилья" в меньшинстве не смогла обыграть вылетевший "Эльче"
© Rusfootball

Коллективы обменялись голами в первые 45 минут игры. На 10-й минуте аргентинский атакующий полузащитник Эрик Ламела вывел гостей вперед. Но уже через 2 минут "Эльче" остался в большинстве. Красную карточку получил сенегальский опорный хавбек "Севильи" Папе Гуйе. Преимущество в одного игрока помогло "Эльче". На 25-й минуте хозяева сравняли счет. Отличился испанский полузащитник Тете Моренте. Во втором тайме зрители голов не увидели.

"Эльче" набрал 21 балл. Команда уже досрочно покинула высший испанский дивизион. "Севилья" заработала 49 очков и сравнялась с "Жироной", которая идет на 8-й позиции.

Чемпионат Испании

36 тур

Эльче - Севилья 1:1 (1:1)

Голы: Моренте, 25 – Ламела, 10

Удаление: Гуйе, 12

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