«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги

Главным героем встречи стал сенегальский форвард "Вильярреала" Николас Джексон. Футболист сумел оформить дубль, отличившись на 20-й и 45+2-й минутах. Во вторые 45 минут игры зрители не увидели голов. Хозяева сумели спокойно довести дело до уверенно победы.

Эта победа позволила "Вильярреалу" набрать 63 очка и укрепиться на 5-й позиции. От идущего на 4 месте "Реала Сосьедад" 5 турнирных баллов. "Кадис" с 38 очками находится на 16-месте.