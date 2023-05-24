$79.97-0.2086.20-0.35

"Вильярреал" отправил два безответных мяча в ворота "Кадиса" и продлил свою беспроигрышную серию до 6 матчей

Игра 36-го тура между "Вильярреалом" и "Кадисом" закончилась победой хозяев (2:0).

«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги
© AFP

Главным героем встречи стал сенегальский форвард "Вильярреала" Николас Джексон. Футболист сумел оформить дубль, отличившись на 20-й и 45+2-й минутах. Во вторые 45 минут игры зрители не увидели голов. Хозяева сумели спокойно довести дело до уверенно победы.

Эта победа позволила "Вильярреалу" набрать 63 очка и укрепиться на 5-й позиции. От идущего на 4 месте "Реала Сосьедад" 5 турнирных баллов. "Кадис" с 38 очками находится на 16-месте.

Чемпионат Испании

36 тур

Вильярреал – Кадис 2:0 (2:0)

Голы: Джексон, 20, 45+2

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий