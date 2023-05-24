«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги

"Вильярреал" отправил два безответных мяча в ворота "Кадиса" и продлил свою беспроигрышную серию до 6 матчей
Игра 36-го тура между "Вильярреалом" и "Кадисом" закончилась победой хозяев (2:0).
Главным героем встречи стал сенегальский форвард "Вильярреала" Николас Джексон. Футболист сумел оформить дубль, отличившись на 20-й и 45+2-й минутах. Во вторые 45 минут игры зрители не увидели голов. Хозяева сумели спокойно довести дело до уверенно победы.
Эта победа позволила "Вильярреалу" набрать 63 очка и укрепиться на 5-й позиции. От идущего на 4 месте "Реала Сосьедад" 5 турнирных баллов. "Кадис" с 38 очками находится на 16-месте.
Чемпионат Испании
36 тур
Вильярреал – Кадис 2:0 (2:0)
Голы: Джексон, 20, 45+2
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