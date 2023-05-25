Член ЭСК: Роша искал у арбитров защиты

Член ЭСК Гвардис: Роша искал у арбитров защиты, а они расценили его жест как оскорбление
Член Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Александр Гвардис высказался об отмене красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши, которую он получил в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Подними судья на линии моментально флаг после того, как Соболев показал этот жест, Карасев во всем бы разобрался. Роша увидел, что судьи не сразу отреагировали на поступок Соболева, и начал жестами объяснять арбитрам, в чем дело. В итоге его интерпретацию тоже приняли за оскорбление», — заявил Гвардис.
Напомним, что на 67-й минуте игры «Спартак» — ЦСКА Соболев получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который позднее был удален за аналогичный жест, пытаясь показать арбитру Сергею Карасеву, что сделал спартаковец.
24 мая КДК РФС рассмотрел инцидент и наказал Соболева дисквалификацией сроком на четыре игры, а также отменил красную карточку, показанную Роше, как ошибочную.