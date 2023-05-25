Член ЭСК: Роша искал у арбитров защиты

«Подними судья на линии моментально флаг после того, как Соболев показал этот жест, Карасев во всем бы разобрался. Роша увидел, что судьи не сразу отреагировали на поступок Соболева, и начал жестами объяснять арбитрам, в чем дело. В итоге его интерпретацию тоже приняли за оскорбление», — заявил Гвардис.