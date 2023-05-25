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Холанд повторил рекорд Анри

«Манчестер Сити» накануне в перенесённом матче 32-го тура чемпионата Англии разошёлся миром с «Брайтоном» — 1:1. В составе «горожан» с передачи Эрлинга Холанда отличился Фил Фоден.

Холанд повторил рекорд Анри
© globallookpress.com

22-летний норвежец повторил рекорд экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по результативным действиям за сезон, который состоял из 38 матчей. На счету француза 24 гола и 20 передач. У Холанда – 36 мячей и восемь ассистов.

Холанд установит новый рекорд, если отметится ещё одним результативным действием. В рамках 38-го, заключительно тура, «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брентфордом».

Ранее Холанд установил абсолютный рекорд АПЛ по голам – 35 за сезон. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 170 млн. В межсезонье он перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

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