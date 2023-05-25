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«Вест Хэм» не планирует искать замену Дэвиду Мойесу

Лондонский «Вест Хэм» склоняется к тому, чтобы оставить Дэвида Мойеса на посту главного тренера команды на следующий сезон. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Вест Хэм» не планирует искать замену Дэвиду Мойесу
© globallookpress.com

По информации источника, «Вест Хэм» не планирует увольнять 60-летнего шотландского специалиста и искать ему замену этим летом. В нынешнем сезоне «молотобойцы» оказались втянуты в борьбу за выживание, прибавив только на финише кампании.

При этом прошлым летом владельцы клуба инвестировали большие деньги на усиление состава команды Мойеса. Вместе с тем лондонский клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с итальянской «Фиорентиной», а в последние недели «молотобойцы» обезопасили себя от вылета, проведя несколько ярких и результативных матчей.

Это позволило Мойесу заручиться поддержкой владельцев, которые сейчас склоняются к тому, чтобы оставить шотландского тренера на своём посту и поддержать его на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» рассматривал кандидатуры Паулу Фонсеки, Брендана Роджерса, Грэма Поттера, Марку Силвы и Анге Постекоглу на должность главного тренера.

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