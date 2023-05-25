РФС открыл продажу билетов на суперфинал Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на сайте объявил о старте продаж билетов на суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стоимость билетов — от 400 рублей. Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика.

Как отмечается, дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников и без занятия индивидуального зрительского места. Люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС.