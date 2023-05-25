$79.97-0.2086.20-0.35

РФС открыл продажу билетов на суперфинал Кубка России, стоимость — от 400 рублей

Российский футбольный союз (РФС) на сайте объявил о старте продаж билетов на суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

РФС открыл продажу билетов на суперфинал Кубка России
© Матч ТВ

Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стоимость билетов — от 400 рублей. Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика.

Как отмечается, дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников и без занятия индивидуального зрительского места. Люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий