Футбольный агент рассказал о зарплате Дзюбы в "Локомотиве"

"Дзюба пришел в "Локомотив" всего на полгода, а уже забил и отдал больше передач, чем любой игрок в команде. Что касается информации о зарплате в 120 миллионов рублей в год, то эта сумма не кажется какой-то запредельной. Думаю, в целом она отражает действительность", - цитирует Сафонова РИА Новости.