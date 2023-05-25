Футбольный агент рассказал о зарплате Дзюбы в "Локомотиве"
Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий "Локомотива" Артем Дзюба будет получать по новому контракту с клубом сумму, близкую к той, которая была ранее озвучена в прессе.
По неофициальным данным, уже в ближайшее время Дзюба подпишет новое соглашение с "железнодорожниками" по схеме "1+1". Ожидается, что в месяц россиянин будет зарабатывать 10 миллионов рублей.
"Дзюба пришел в "Локомотив" всего на полгода, а уже забил и отдал больше передач, чем любой игрок в команде. Что касается информации о зарплате в 120 миллионов рублей в год, то эта сумма не кажется какой-то запредельной. Думаю, в целом она отражает действительность", - цитирует Сафонова РИА Новости.
Напомним, что Дзюба оказался в "Локомотиве" в начале февраля, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. В 11 матчах за "красно-зеленых" Артем забил восемь мячей и помог своей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Ранее в разговоре с журналистами председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой по новому договору вышли на финишную прямую.