Футболист «Балтики» рассказал, что получал зарплату 15 тысяч рублей

«Когда родился сын, года в 23–24, играл в «Таганроге» с зарплатой 15 тысяч рублей, затем перешел в петербургское «Динамо». Думал, если сейчас не включусь на полную, пойду искать другую работу, нефутбольную.



Супруга поддерживала, хотя денег не было даже в «Динамо», где зарплату выдавали с задержками. Потом карьера стабилизировалась», — сказал Казаев.