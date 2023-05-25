Футболист «Балтики» рассказал, что получал зарплату 15 тысяч рублей

Футболист "Балтики" Казаев заявил, что в "Таганроге" получал зарплату 15 тысяч рублей
Полузащитник «Балтики» Ян Казаев заявил, что во время выступления за «Таганрог» получал зарплату в размере 15 тысяч рублей. Его слова передает «Матч ТВ».
«Когда родился сын, года в 23–24, играл в «Таганроге» с зарплатой 15 тысяч рублей, затем перешел в петербургское «Динамо». Думал, если сейчас не включусь на полную, пойду искать другую работу, нефутбольную.
Супруга поддерживала, хотя денег не было даже в «Динамо», где зарплату выдавали с задержками. Потом карьера стабилизировалась», — сказал Казаев.
В нынешнем сезоне Первой лиги Казаев принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. Он выступает за калининградскую команду с сезона-2019/2020. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Казаева составляет €600 тыс.