Ротенберг: СКА и «Зенит» должны сказать спасибо «Газпрому»

«Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днем рождения клуба!



В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.



СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» ещё впереди!



Пишем историю петербургского спорта вместе!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.