Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева

«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, это займёт это около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.



Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.