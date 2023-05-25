Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

После возвращения в Российскую Премьер-Лигу Дзюба успел принять участие в девяти матчах чемпионата в составе московского клуба, отметился в них восемью забитыми мячами и стал автором четырёх результативных передач. Также на счету нападающего два матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.