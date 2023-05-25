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Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

После возвращения в Российскую Премьер-Лигу Дзюба успел принять участие в девяти матчах чемпионата в составе московского клуба, отметился в них восемью забитыми мячами и стал автором четырёх результативных передач. Также на счету нападающего два матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 28 матчей.

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