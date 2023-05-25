Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка

Злоумышленники похитили вещи на 16 тысяч евро.

В Испании был ограблен дом футболиста "Валенсии" Джастина Клюйверта. Об этом сообщает издание ABC.

Как информирует источник, в дом ворвались трое злоумышленников. В результате нападения пострадала девушка игрока, которая в тот момент вернулась домой с прогулки и отключила сигнализацию.

Грабители вынесли из дома часы, ювелирные украшения и одежду. Сумма ущерба составляет около 16 тысяч евро.