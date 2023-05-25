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Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка

Злоумышленники похитили вещи на 16 тысяч евро.

Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка
© РИА Новости

В Испании был ограблен дом футболиста "Валенсии" Джастина Клюйверта. Об этом сообщает издание ABC.

Как информирует источник, в дом ворвались трое злоумышленников. В результате нападения пострадала девушка игрока, которая в тот момент вернулась домой с прогулки и отключила сигнализацию.

Грабители вынесли из дома часы, ювелирные украшения и одежду. Сумма ущерба составляет около 16 тысяч евро.

Клюйверт в это время находился в Мальорке, где "Валенсия" встречалась с одноименным клубом в матче 36-го тура Ла Лиги.

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