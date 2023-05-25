Тренер Зинедин Зидан отказался возглавить «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным издания, саудовский клуб предложил Зидану 150 миллионов евро за два сезона. Однако тренер отклонил данное предложение.

Ранее сообщалось, что руководство «Аль-Наср» одобрило кандидатуру Зидана после консультации с Роналду. Также интерес к тренеру проявляли французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентусу».