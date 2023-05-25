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На матче литовской национальной лиги произошел нелепый автогол

Во время 1/8 матча кубка Литвы между «Кауно Жальгирис» и «Жальгирисом» произошёл нелепый автогол от головы защитника Стипе Вучура. Об этом сообщает Sportbox.ru.

Когда на табло был счёт 2:0 в пользу «Кауно Жальгирис», вратарь проигрывающего «Жальгириса» Томислав Дука попытался выбить мяч, но ударил собственного защитника Стипе Вучура в затылок. От головы последнего мяч залетел обратно в ворота и подарил команде «Кауно Жальгирис» финальный гол.

Матч завершился с разгромным счётом 3:0 в пользу «Кауно Жальгирис». Позже тренер проигравшей команды Владимир Чебурин заявил, что путь для его команды в Кубке завершён, а финальный автогол является попросту «абсурдным». Однако с ним не согласилась часть болельщиков «Жальгириса» – по их мнению, всю игру команда демонстрировала крайне слабую атаку.

Ранее стало известно, что сборная Литвы проведет 10 товарищеских матчей за месяц перед чемпионатом мира-2023.

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