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1 час назад

Le Monde: во Франции полицейский сдавал информацию за билеты на матчи "ПСЖ"

Газета.Ru

Издание Le Monde сообщает, что во Франции полицейскому предъявили обвинения по утечке конфиденциальной информации в пользу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Полицейский сливал информацию «ПСЖ» за билеты на матчи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о сотруднике, который занимал должность бригадного начальника в Зональной территориальной разведывательной службе в Бордо. По версии следствия, он должен был предоставить «ПСЖ» информацию о фанате «Ренна», которому нападающий клуба Неймар дал пощечину в 2019 году.

Кроме того, полицейский должен был свериться с документами ведомства, чтобы проверить, имел ли этот болельщик судимость. Взамен этой информации офицер полиции получил бы билеты на матчи парижского клуба.

Полицейскому предъявили обвинения в «посягательстве на государственную оборонную тайну» и «нарушении профессиональной тайны». В марте он был помещен под судебный надзор.

Напомним, в 2019 году Неймар дал пощечину одному из фанатов после проигранного «Ренну» финала Кубка Франции.

Футбол,
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