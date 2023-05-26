Полицейский сливал информацию «ПСЖ» за билеты на матчи

Издание Le Monde сообщает, что во Франции полицейскому предъявили обвинения по утечке конфиденциальной информации в пользу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
Речь идет о сотруднике, который занимал должность бригадного начальника в Зональной территориальной разведывательной службе в Бордо. По версии следствия, он должен был предоставить «ПСЖ» информацию о фанате «Ренна», которому нападающий клуба Неймар дал пощечину в 2019 году.
Кроме того, полицейский должен был свериться с документами ведомства, чтобы проверить, имел ли этот болельщик судимость. Взамен этой информации офицер полиции получил бы билеты на матчи парижского клуба.
Полицейскому предъявили обвинения в «посягательстве на государственную оборонную тайну» и «нарушении профессиональной тайны». В марте он был помещен под судебный надзор.
Напомним, в 2019 году Неймар дал пощечину одному из фанатов после проигранного «Ренну» финала Кубка Франции.