Газзаев назвал символическую сборную РПЛ

«Зенит» за четыре тура до конца сезона стал чемпионом России. Питерский клуб в пятый раз кряду стал сильнейшим в РПЛ. ЦСКА и «Спартак» сейчас борются за серебряные медали. Армейцы за 28 матчей набрали 54 очка и на одно опережают красно-белых.