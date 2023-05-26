Газзаев назвал символическую сборную РПЛ
В число 11 лучших попали игроки пяти клубов.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев представил свою символическую сборную нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Лучшим тренером я назову Сергея Семака. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.
У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. В защите справа налево я бы выделил: Даниила Денисова, Максима Осипенко, Георгия Джикию и Мойзеса. В полузащите у меня бы играли Вильмар Барриос, Эдуард Сперцян и Вендел, а в атаке трио — Малком, Фёдор Чалов и Квинси Промес», — цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».
«Зенит» за четыре тура до конца сезона стал чемпионом России. Питерский клуб в пятый раз кряду стал сильнейшим в РПЛ. ЦСКА и «Спартак» сейчас борются за серебряные медали. Армейцы за 28 матчей набрали 54 очка и на одно опережают красно-белых.