Болельщики «Челси» раскритиковали украинца Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает подвергаться критике футбольную общественности в Англии.

Накануне, 25 мая, синие гостили на «Олд Траффорд», где в перенесённом матче 32-го тура АПЛ встречались с «Манчестер Юнайтед». Украинский футболист «Челси» ужасно пробил из выгодной позиции — после удара с 10 метров мяч покатился практически параллельно воротам.

После этого промаха Мудрика в соцсетях сильно раскритиковали болельщики лондонского клуба:

«Мудрика можно считать худшим трансфером в истории, особенно при учёте его ценника».

«Все могут согласиться, что Мудрик — худший трансфер сезона».

«Впервые наблюдаю за игрой Мудрика. Этот бедолага ужасен, не так ли?»

«Мудрик может стать крутым, но пока его трансфер выглядит как худшая сделка в истории футбола».

«Хаверц и Мудрик не соответствуют уровню АПЛ. Оба — ужасные футболисты!»

«Мудрик — ужасный футболист, ему необходимы серьёзные тренировки. У украинца есть технические несоответствия, он не знает, как принимать мяч на фланге, а его удар просто отвратителен!»

Мудрик перешёл в «Челси» в январе. Украинец дебютировал в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). На данный момент Михаил провёл в составе английского клуба 14 матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.