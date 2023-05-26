Лондонский «Арсенал» начал переговоры о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой, сообщает footballtransfers.com.

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Как отмечает издание, руководство английского клуба хочет подписать новое соглашение с 41 летним испанским специалистом до 2028 года. Отмечается, что Артета получит существенную прибавку к зарплате. Нынешний договор с тренером действует до конца сезона 2024/25.

«Арсенал» по итогам сезона 2022/23 займет второе место в чемпионате Англии. «Канониры» в текущем сезоне на протяжении долгого времени лидировали в турнирной таблице АПЛ, но титул завоевал «Манчестер Сити».