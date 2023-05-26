Нападающий «Краснодара» объявил о переходе в европейский клуб

«Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше пока сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус – «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».