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Нападающий «Краснодара» Олусегун сообщил, что перейдёт в клуб из Европы

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем. Футболист подтвердил, что уедет из РПЛ по окончании сезона. По слова Олусегуна, он перейдёт в клуб из Европы. Однако форвард подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на оставшихся матчах за «Краснодар».

Нападающий «Краснодара» объявил о переходе в европейский клуб
© Чемпионат.com

«Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше пока сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус – «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, Олакунле Олусегун перешёл в «Краснодар» летом 2022 года за € 1,2 млн. Его предыдущим клубом был болгарский «Ботев». На данный момент трансферная стоимость нигерийца оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 1,7 млн.

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